台中市社會局25日舉辦「台中市志願服務獎勵表揚典禮」，由台中市長盧秀燕（右六）頒獎。（盧金足攝）

如果你87歲時，是窩在家裡？或是繼續精彩人生？高齡87歲的楊吳哖，至今還在童綜合醫院擔任志工，25日獲台中市長盧秀燕表揚最高齡志工；勞工局志工陳龍莉累積服務時數高達1萬4599小時，61歲已做24年志工，獲表揚服務時數最高的志工；市議員賴義鍠平日忙於為民喉舌，仍積極找空檔擔任志工，獲「二等獎」殊榮。盧秀燕表示，施比受更有福，有愛之人必有福。

台中市有許多默默為社會付出的志工，市府社會局為感謝志工們的奉獻，25日舉辦志願服務獎勵表揚典禮，87歲的楊吳哖是最年長的獲獎志工，她認為只要有體力，不管年紀多大也能當志工，把空閒時間挪出來看看別人怎麼生活，更有意義。

「有你們真好！」盧秀燕說，共860名志工獲獎，52人累積服務時數達7000小時以上獲頒「一等獎」，213人達4000小時以上獲頒「二等獎」，595人達2000小時以上獲頒「三等獎」，她感謝每位志工們的付出，志工們願意奉獻自己相當了不起，她相信有愛之人必有福，期盼一起努力讓世界看見台中的美好。

盧秀燕表示，「2020台灣燈會」年底即將在台中登場，后里花博園區為主展區，文心森林公園為副展區，期盼與燈會志工們一起努力，讓世界知道台中的好，歡迎到台中看燈會，體驗台中的人情味。

榮獲「一等獎」的台中市府勞工局志工陳龍莉累積服務時數高達1萬4599小時，是這次獲獎者中服務時數最高的志工，61歲的她表示，已做了24年志工，當初因為在醫院病床看見沒有家屬、沒有依靠的老榮民，毅然決然投入志工行列，希望在自己的能力範圍幫助更多需要幫助的人，做志工是一件幸福的事，也能認識很多好朋友，讓她很歡樂開心。

獲頒「二等獎」殊榮、服務於童綜合醫院的志工楊吳哖說，只要有體力、時間，就可以做很多事，雖然年紀大了，但待在家裡也無聊，不如將時間挪出來當志工，看看別人怎麼生活，還可以增加知識、增進自已，對她來說更有意義。

此外，市議員賴義鍠也以受獎者身分出席，他平時在忙碌之餘積極找空檔擔任志工，這次獲得「二等獎」殊榮。

榮獲「三等獎」的一貫道崇正基金會志工徐麒智雖年僅33歲，但至今服務年資已超過10年，是這次獲獎最年輕的志工，徐麒智表示，他的父母都在做志工，從小就跟著一起做，已把當志工、為人付出當作很自然的事，假日如果空下來反而覺得不習慣，服務過程看到別人成長，自己也會成長。

(中時 )