這本筆記簿是73年前台灣光復隔年所使用的筆記。（孫旺田提供）

孫旺田的po文。（周麗蘭攝）

今天（10月25日）是甚麼日子知道嗎？1945年10月25日開始的「台灣光復紀念日」改為只紀念不放假後，漸漸被人遺忘，但對中年人以上仍是印象深刻的日子。斗六市公所公用課長孫旺田在一場火場殘骸拾獲1946年的小筆記簿，主人在台灣光復隔年寫下台灣光復日的由來。

斗六市中華影城對面的圖南巷日式老宿舍2012年發生一場火警，斗六咖啡工廠場長黃連茂的舊宿舍被焚毀。當時致力於保存古坑咖啡歷史的前古坑鄉公所農經課長孫旺田趕往查看，發現火場殘骸中有一本破損的筆記簿，主人是黃連茂的父親黃有實。

黃有實生於1899年歿於1973年，1945年日本投降後，奉派接收斗六尋常高等小學擔任校長，火場殘骸發現的小筆記簿應是他擔任校長之後的筆記。

黃有實寫著「34年10月25日台灣光復紀念日，民國34年10月24日台灣省行政長官兼台灣軍警備總司令陳儀蒞台臺，翌二十五日在台北舉行台灣日本軍安藤司令官投降典禮，于是台灣土地人民一切完全光復祖國，中華民國紙質很有意義慶祝之日也。」備註「懸旗、休業」。

孫旺田25日在臉書張貼黃有實的筆記，感嘆「台灣光復節，2019年的現在還有誰會記得像這樣的日子呢？」

孫旺田說，黃有實在1946年以鋼筆記錄著每個國定假日的由來，尤其是臺灣光復節，那個年代愛國的心情不是我們後輩能想見的，他也希望有一天找到黃有實的後代，把筆記還給子孫保存。

(中時 )