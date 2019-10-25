龍華學子可甄選2＋2瑞士EPAC雙學位交換生，取得EPAC歐洲藝術學士與龍華科大雙學位。（龍華科大提供／甘嘉雯桃園傳真）

龍華科大攜手瑞士當代藝術學院，雙方在未來一年內將開展多項雙邊合作交流計畫。（龍華科大提供／甘嘉雯桃園傳真）

龍華科技大學與瑞士當代藝術學院Ecole Professionnelle Des Arts Contemporains (EPAC)簽訂合作備忘錄，雙方在未來一年內開展多項雙邊合作交流計畫，其中最主要的是2＋2瑞士EPAC雙學位交換生，龍華學子完成2年修業學分並通過甄選後，可申請瑞士EPAC交換生，在瑞士繼續修業3、4年級學分與專題，通過畢業考後即可同時取得EPAC歐洲藝術學士與龍華科大雙學位。

瑞士當代藝術學院（EPAC）校長Patrizia Abderhalden、國際交流總監Eng Hiong Law，日前由龍華科大遊戲系蔡至維老師陪同蒞校參訪，受到校長葛自祥、人文暨設計學院院長王榮英、國際交流中心主任郭冠麟、遊戲系主任盧大為以及文創系主任葉茉莉等人熱情歡迎。

校長葛自祥指出，該校人設學院目前設有四系二所，配合國家發展「數位內容」、「文化創意」等產業需求，以互動科技之內容創新與人才培育為主軸，培育學生具備文創及數位應用設計能力。歐洲是西方傳統藝術與人文素養的發源地，具有悠久的文化底蘊，期望藉由與EPAC的合作交流，將龍華學子推向國際，向世界級水準邁進。

瑞士當代藝術學院（EPAC）校長Patrizia Abderhalden也盛讚龍華科大以務實致用的教育理念，積極推動產學鏈結、學用合一的實作教育所展現的努力成果。咸信未來共同開展合作交流後，對於培養學生創意設計實力，提升專業技術及人文涵養必能有所裨益。

EPAC位於瑞士南部瓦來州（Valais），鄰近瑞士滑雪勝地及紅白酒產地，是瑞士第一所動漫及遊戲藝術設計的學校，以培育動畫、漫畫及多媒體遊戲設計人才聞名，教學風格自由奔放，尤其強調多元課程教學。

身處歐洲地理中心，瑞士往南可到義大利、往西可到法國、往東則是德國，搭上火車只要3小時左右便可通達各地。EPAC特別注重文化的交流，學生大多來自歐美各國，每年約有3至4名來自台灣的學子就讀。

(中時 )