基隆文史作家曹銘宗（左），重現當年道明會黑衣修道士服飾，向市長林右昌導覽解說。（基隆市文化局提供／許家寧基隆傳真）

大基隆場景再現計畫「小島大歷史：雞籠．社寮．和平島」特展，25日正式揭幕，了解17世紀「日不落帝國」西班牙最遠東的領土故事，活動重現當年黑衣修道士進行導覽，透過考證、繪製30幅繪圖及解說，揭開這個魅力小島的身世之謎。

小島大歷史特展今在東岸廣場二樓開幕，擔任解說的文史作家曹銘宗，穿著道明會黑衣修士服飾，介紹和平島的歷史軸線發展，以及400年來地景變遷，活動還邀專研荷西時期，中研院台史所副研究員翁佳音分享和平島舊地名源流與故事。

「和平島並不小！」市長林右昌說，這座小島在台灣歷史發展及大航海時代的重要性，超乎大家想像。三千多年前島上就有原住民族居住痕跡，後來西班牙人築起聖薩爾瓦多城、修道院諸聖堂，荷蘭、法國人先後至此，為人文歷史增添多元底蘊。

大基隆展覽透過文獻、考證，描繪30張和平島百年來地景與歷史變遷。（基隆市文化局提供／許家寧基隆傳真）

他指出，過去或許很多人不曉得，這個小島有這麼偉大，透過大基隆歷史場景計畫，重新爬疏歷史文獻、透過考古發掘，了解許多過去不知道的歷史秘密，希望從展覽讓市民與觀光客重新認識基隆、和平島，甚至台灣歷史，加深對這塊土地的認同、城市光榮感。

文化局長陳靜萍說，對於和平島歷史地景與歷來的地名，包括「雞籠」、「社寮」、「棕櫚島」（Palm Island）、乃至於近年文獻發現原民地名Tuman，藉由展覽重新探索、橫跨四百餘年的和平島的詮釋命名由來，即日起至11月10日在東岸廣場2樓展出。

和平島「小島大歷史」特展，即日起至11月10日在東岸廣場2樓展出。（基隆市文化局提供／許家寧基隆傳真）

(中時 )