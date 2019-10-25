上電影院看電影不只是要純粹地觀賞最新的院線片，更是找個舒適的好空間，花上1-2小時，沉浸在聲光與故事串連而程的享受中。不過，就算是常常上戲院看電影的人，可能還不知道這幾個電影院的設計是做什麼的。在此分享幾個電影院的小祕密，就會更懂得原來這些出現在電影院裡的設計，都是有功用的。

1.影廳內的座椅為什麼都是紅色？

您有沒有發現，電影院影廳的座椅都只有紅色的，不是黑色、也不是白色的。為什麼呢？其實這是一項非常貼心的設計。根據研究指出，「紅色在黑暗中不易被肉眼辨識」，在電影播放中，為了不讓觀影民眾注意力被分散，使用紅色的座椅可以在黑暗中達到「隱形」的效果。是不是超貼心呢？

有沒有發現，電影院影廳的座椅都只有紅色的，不是黑色、也不是白色的。其實這是一項非常貼心的設計。（圖／shutterstock）

2.此「銀幕」非彼「螢幕」

電影院的「銀幕」與電視或電腦的「螢幕」不同，可說是相差甚遠。螢幕可視為發光體，使用時會自然散發光源；而銀幕本身並非發光體，銀幕上塗抹了特除材質，透過反射放映機的光，將影像反映出來。此外，銀幕要價不斐，記得經過螢幕時不要觸碰，會永久破壞觀影品質。

3.最後面神秘的小視窗 你在做什麼都看得一清二楚

這個小視窗就是電影院的放映室，一個窄窄的長方形小窗口，透過這個小洞，放映師才能將電影頭放到銀幕上，讓觀眾共同欣賞電影。除了放映的任務外，裡頭的員工還要透過這個小窗口觀察影廳內的一舉一動。

所以如果您曾經有想過在電影院裡偷偷摸摸的念頭，還是別想了，因為「你在做什麼，後面的人都看得到」！其實這是為了要防止盜攝，避免不肖人士偷錄電影，維護智慧財產權。

影廳內神秘的小視窗，其實你在做什麼都看得一清二楚。（圖／shutterstock）

(中時電子報)