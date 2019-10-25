作者運用小清新拍攝手法，全片以口白方式進行，主要故事劇情是講述父母皆為湖南人的李淑芬，在偶然機會下，巧遇當年眷村裡，父母皆為山東人的鄰居王志明，因而展開溫馨感人的故事。

影片採時空交錯的拍片手法，其中年輕的李淑芬和王志明的場景，多在保有眷村風格的地方拍攝，再加上演員的穿著，都保有30多年前的懷舊味道，年輕演員的演出風格也相當清新，令人留下深刻印象。至於口白的主角就是現在的李淑芬，真實的聲音加上對生活略有無奈實境，讓眷村故事多了歲月的層次感。

眷村故事是一甲子光陰的縮影，承載了許多人的成長記憶與生命經驗，眷村有它獨特的文化，因為它匯集了中國大陸各個不同省份的人、語言、風俗、習慣、穿著和飲食。更因台灣族群的包容性，許多不同文化間的交流更從此開始，也是專屬於台灣的多樣性風貌。

為了保留眷村故事，婦聯會推出「2019第一屆微電影徵選活動」，以「想我眷村的親人」為主題，藉由影片拍攝以及故事串聯，詮釋眷村風貌，抒發親長鄰居因思鄉而保存下來的習俗物事，並回顧戰亂造成的乖離失落以及歡喜重生。在參賽者運鏡構思之下，重現眷村情懷，活化眷村記憶。

眷村的思念 - 藏在鐵盒裡的願望

(中時電子報)