日本重大變革，日本人羅馬拼音姓名，將改採先姓後名方式！日本政府今(25)日宣布，未來政府公文書， 將用「先姓後名」來記載日人姓名羅馬拼音，這項原則已經過相關部會協商，將從2020年1月1日起實施新制。日政府希望，屆時東京奧運、帕運相關報導，也能統一「先姓後名」書寫順序。

日本共同社報導，明年1月1日起只要沒有特殊情況，國家公文書就會用「先姓後名」的順序來表示日本人姓名羅馬拼音。

日本每日新聞5月曾報導，時任日本外務大臣河野太郎說，希望外國主要媒體用羅馬拼音報導日本人姓名時，能先寫姓再寫名。例如首相安倍晉三被寫成Shinzo Abe，未來希望能「正名」為Abe Shinzo。

日本產經新聞報導，除了「先姓後名」的順序，相關部會今天也確認，如果要明確讓人知道哪個字是姓氏時，那個字羅馬拼音全部使用大寫。

相關部會將把這項原則通知相關業界，希望能廣為民間周知。尤其日本明年將迎接東京奧運與帕運，文部科學大臣萩生田光一說，希望電子布告欄上與新聞報導等羅馬拼音的書寫順序能統一，也就是採取「先姓後名」書寫順序。

不過，日本民間使用信用卡等方面已習慣「先名後姓」的順序，萩生田說，不想立刻對一般社會造成影響，這部分由各業界各自判斷即可。

(中時電子報)