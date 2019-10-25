桃園市議員詹江村深夜在臉書發文表示「正在考慮開連鎖健身房」，並狂酸若太過賺錢，以至於累進稅額高達40%，他也想好7招來節稅。網友留言「村長可以出一本，假台獨真發財秘訣大公開的書，一定會暢銷的喔!」、「原來如此，真心做公益的人，是不會一天到晚掛嘴上的。」

詹江村在FB表示，「我正在考慮開連鎖健身房，如果我開健身房太過賺錢，以至於累進稅額高達40%，我該如何節稅呢？」

詹江村列出7點:

第一，我會把我大陸生產的健身器材，買進價格作價到，比實際買進價格，高好幾倍。

第二，我會拚命的找公家機關做捐贈。

第三，報稅的時候，捐贈收據就可以抵稅，政府也查不到逃漏稅的事實。

第四，我會經常掛在嘴巴上講，讓稅捐機關，相信我是真的有捐給國軍，捐給學校，捐給警察，捐給消防局。

第五，我確實都有捐贈，但是節回來的稅更多，反而讓我賺更大。

第六，開始塑造自己是愛國商人，塑造自己是慈善企業家，開始嗆不同意見者，不然你可以跟我捐的錢一樣多啊！

第七，我開始繼續開連鎖店，開名車，繼續拜託政府機關，接受我捐贈健身器材，否則沒有辦法節（逃漏）稅。

網友留言「村長太專業了」、「哈哈哈哈～～秒懂」、「支持村長開滿全台各地健身房…花東偏鄉需要您」、「其實那是大爛招的逃稅法!稅捐機關要不要查而已，所以要一直討好執政黨以免被查水表!」、「還要變亡紅，亂罵三字經」、「一位自稱捐贈慈善企業者，每天就可以駡人操你x丶幹你×，敗壞社會風俗，跟神棍有何不同」、「整天掛在嘴上的，絕不是真做善事」、「假公益團體，是靠賣捐贈收據在賺錢的」。

(中時電子報)