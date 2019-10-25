桃園國際機場今年已發生8起地勤安全事件，交通部今（25）日公布究責內容，三度肇事的桃園航勤公司，將開罰30萬元，長榮航勤公司將開罰6萬元；三度肇事的台灣中油公司除由桃機循合約途徑處置，也將研究是否直接開罰。

針對桃機今年多次發生地勤安全事件，導致旅客或航空公司權益受損，且影響桃園機場形象，交通部長林佳龍指示政務次長王國材帶領航政司、桃園機場公司與民航局等單位展開調查，王國材15日也率領相關主管前往桃機實地勘查，今天公布檢討報告。

交通部指出，8起事件中，6起為地安事件，2起為違規事件。其中，台灣中油與桃園航勤今年均已三度肇事，長榮航勤與聯邦快遞公司各發生一次。個別檢視事件始末，主要原因可歸類為兩類—其中6件肇因「人員未遵守標準作業程序」，另2件肇因「裝備失效」。

交通部表示，此次調查分別從監理、人員、裝備、環境與組織等五個面向分析事件成因，並提出改善建議。

監理部分，目前建構的民航局—機場經營人—地勤業者三級監理體制，權責很明確，未來將持續落實。嚴格要求業者落實自我督察機制，桃機公司對於機坪作業與安全管理應負起責任，不能鬆懈，交通部依「國際機場園區發展條例」、民航局依民航法定期、不定期的查核，遇有違規情況就立即要求改善，否則依法開罰。

人員部分，交通部表示，8起事件肇事者中，不乏經驗豐富之人員，但仍發生錯誤，顯示公司內部安全文化並未深植與落實，未來將督促所有業者朝此改善。

2起裝備失效導致的事件，則暴露業者日常保養與維護明顯有改善空間，除已要求業者立即檢查同型裝備並列為每日檢查項目，並要求加強裝備之保養與維護，及就新舊裝備差異性加強員工訓練。

環境部分，交通部指出，桃園機場近年因航班量成長、工程持續進行等因素，確實增加地勤作業複雜度，導致風險相對提高，未來將提升所有地面作業單位對機場之熟悉度，並要求所有作業執行前應重複確認。桃機公司則將於年底前完成空側航機監控系統，提升場面管理效能。

組織部分，鑑於調查過程發現人事更迭、特別是安全主管的異動，可能影響第一線作業人員之專注程度，未來將要求所有業者，應同步進行變動管理與風險評估，並研擬降低風險策略。

至於各界關注的責任追究，交通部表示，除了業者內部行政處分外，對於肇事操作人員，桃機公司均立即吊扣機坪駕駛許可證，吊扣週期視情節輕重，自兩週至三個月不等，本月最近發生的阿聯酋事件以及虎航漏油事件，除吊扣許可證兩個月，並吊扣操作人員機場通行證7日。

業者部分，交通部指出，桃園航勤將由民航局依民航法裁罰30萬元；長榮航勤雖僅發生一次，但因未依規定主動通報，將由民航局開罰6萬元；台灣中油因非民航法規範的地勤業者，交通部已請中油主管機關經濟部協助督導改善，並責成桃機公司檢視與中油合約，循合約途徑究責並依法處置。

(工商 )