就讀語言學校 難適用教育扣除額 19:182019/10/25 工商 林昱均 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國稅局表示，依所得稅法規定，民眾申報扶養國外就學子女、適用教育學費特別扣除額，必須是教育部依「大學辦理國外學歷採認辦法」公告之學校，否則稅局不會認列其扣除額。 官員提醒，多數的語言學校偏向於補習班、未被列入教育部名冊之中，自然也無法適用教育學費特別扣除額。她表示，家長如果要查詢適用學校，可上網至教育部外國大學參考名冊系統查詢。 (工商 ) #學校 #扣除額 #教育部 #國外 #特別扣除額 也許您會感興趣 推薦閱讀 國內第一所 永達明年1／6起進入清算程序 12:092019/10/21 生活 車麗屋贊助台北啟智學校公益足球活動 12:482019/10/21 財經 沒學弟妹了 107個大學系組裁撤或停招 20:082019/10/21 生活 教育部公布 大學107系組停招或裁撤 04:102019/10/22 生活新聞 沒得讀了？教育部公布大學將停招及裁撤上百系組 17:012019/10/22 新消息 戶外教育2.0 教育部年編5000萬支持學生走出教室 11:392019/10/23 生活 教育部秀侮辱性字眼 親揭名人暗黑歷史 14:282019/10/23 生活 「你的標籤，我的驕傲」 教長穿制服背書包反霸凌 15:582019/10/23 生活 立委不願碰性別議題 跨虹者反對同志教育 11:262019/10/24 生活 南榮科大停辦 校方融資8千萬還欠薪 15:062019/10/25 生活 生活熱門新聞 好市多鍋物秒殺！網驚：是多好吃 - 生活 最強家常菜TOP3 網笑：台灣人好愛吃這個 - 生活 消內臟脂肪！醫師票選5大最強食物 - 生活 劉家昌稱韓有800萬票 郭董大將酸爆：有就買100萬雞排 - 生活 彰化鐵路高架化交通部正式通過許下建城300年最大發展契機 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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