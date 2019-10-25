國稅局表示，依所得稅法規定，民眾申報扶養國外就學子女、適用教育學費特別扣除額，必須是教育部依「大學辦理國外學歷採認辦法」公告之學校，否則稅局不會認列其扣除額。

官員提醒，多數的語言學校偏向於補習班、未被列入教育部名冊之中，自然也無法適用教育學費特別扣除額。她表示，家長如果要查詢適用學校，可上網至教育部外國大學參考名冊系統查詢。

(工商 )