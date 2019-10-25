創作歌手魏嘉瑩24日推出第二張全新創作專輯《夜空裡的光》，首波主打〈我還是不懂〉為近期上檔網劇《HIStory3 那一天》片尾曲，也是她首次創作的情歌，講述戀愛時的等待，那種無奈與猜疑的心情，靈感來自電影《手札情緣》，MV特地上山下海拍攝，更爆出魏嘉瑩險被海水沖走，十分驚險。

創作歌手魏嘉瑩推出新歌〈我還是不懂〉，拍攝MV時險被海水漲潮淹沒。（小魏工作室提供）

導演利用山海大片的場景，表現茫然與不安的心情，拍攝當天早上上陽明山遇大霧，由原來的地點臨時換到另一片草原，即便穿長褲還是被蚊蟲攻擊。

此外為了拍到海面上夕陽的光，魏嘉瑩獨自一人越過海邊的礁石，站在海中彈唱，沒想到傍晚海水漲潮速度太快，才拍幾個鏡頭，原本裸露的礁石竟己經沒入海水之中，魏嘉瑩回想當時的情景：「回神一看發現只剩我站的礁石還沒被海水淹掉，浪都要翻上我的腳」，她還瞥見腳邊有隻大螃蟹也被海水圍住，「一直想爬上我的腳，當下覺得滿好笑」。〈我還是不懂〉MV己於魏嘉瑩官方YouTube上線。

創作歌手魏嘉瑩推出新歌〈我還是不懂〉，MV赴陽明山取景。（小魏工作室提供）

創作歌手魏嘉瑩推出新歌〈我還是不懂〉，MV赴陽明山取景。（小魏工作室提供）

(中時 )