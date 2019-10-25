孫協志、王仁甫、許孟哲主持中視《飢餓遊戲》，本周日播出特別企畫，31日正好是中視50周年台慶，主持群應景穿上中視與SQUAD潮牌聯名推出的限量潮T，衣服上正是該台經典戲劇《浴火鳳凰》人氣角色「嗶啵」，看到圖案頓時勾起許多人的回憶。

該集來賓邀請曹西平、NONO、馮媛甄、林芯儀、大根、蔡尚樺等，每位都跟中視很有淵源，大根從該台綜藝節目《超級模王大道》出道，他個人所主持的第一場記者會也在中視；林芯儀則是選秀節目《超級星光大道》星光幫成員；NONO主持過黃金時段的綜藝節目《食字路口》；馮媛甄從《我猜我猜我猜猜猜》出道；曹西平對中視擁有深厚情感；蔡尚樺、曾國城主持的《全民星攻略》，目前也在中視播出。

中視50周年台慶，《飢餓遊戲》大鬧電視台。（中視提供）

《飢餓遊戲》一般都是外景四處趴趴走，這次特別到電視台內錄影，總經理胡雪珠也親自到場歡迎眾藝人回娘家，製作單位安排藝人要在電視台各部門進行闖關，一開始還依每個人的闖關戰力進行分組，孫協志、許孟哲和NONO、馮媛甄、蔡尚樺被放在同一組，人數比敵隊的王仁甫、曹西平、大根、林芯儀多一人，NONO一看就點破製作人的用意，「我們會塞5個，表示有1、2個廢咖啦。」中視當家主播哈遠儀也與藝人一起進行任務，「這是新聞部第一次開放讓綜藝節目進來錄影。」

(中時 )