美國麻薩諸塞州今天向石油巨擘埃克森美孚公司（ExxonMobil）提告，指控該公司誤導投資人氣候變遷造成的衝擊。在此之前紐約也埃克森美孚提出類似訴訟。

麻州檢察總長希利（Maura Healey）在波士頓法院提出訴訟，並發出聲明詳細指出：「埃克森美孚數十年來燃燒其主要產品，也就是化石燃料，對氣候造成災難性的衝擊，眾所皆知。」

她說：「迄今，埃克森美孚仍然持續欺騙麻州消費者和投資人，有關石油和汽油產品對氣候的危害…我們為了停止這樣的非法騙局提出告訴，懲罰公司不當的行為。」

麻州指控埃克森美孚做出「顯著的不實陳述」，對「麻州投資者買進、賣出、保有或定價股票，及麻州消費者購買埃克森美孚石油和汽油產品是關鍵決定」。

法新社報導，早在1982年，埃克森美孚即預測2019年大氣層中精確的二氧化碳含量，以及這些大部分因化石燃料產生的碳排放，會對氣候造成「災難性」影響。

聲明指出，埃克森美孚長達數十年來至今，從事遊說活動欺騙消費者和投資人，關於其產品對氣候產生的影響，而不是分享研究結果。

埃克森美孚表示這些控訴「毫無價值」。

公司發言人在聲明中告訴法新社：「麻州檢察總長辦公室宣布出於政治動機展開調查的3年後，提出一個毫無根據的控訴，在這段期間他們未曾約談埃克森美孚任何一名員工，或從公司收集任何一樣證據。」

(中央社)