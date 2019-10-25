桃園國際機場今年發生8起地勤安全事件，交通部今公布究責內容，針對3度肇事的桃園航勤公司，將開罰30萬元，長榮航勤公司則因為通報罰6萬元。同樣3度肇事的台灣中油公司，除由桃機循合約處置，同時研究是否直接開罰。

桃機今年多次發生地勤安全事件，導致旅客或航空公司權益受損，且影響桃園機場形象，交通部政務次長王國材本月15日率隊前往桃機勘查，今日公布檢討報告。

王國材指出，8起事件中，6起為地安事件，2起為違規事件。其中，台灣中油與桃園航勤今年均已3度肇事，長榮航勤與聯邦快遞公司各發生1次。個別檢視事件始末，6件為「人員未遵守標準作業程序」，另2件為「裝備失效」。

據悉，桃勤3次事件共有9人受懲處，最重被記2大過2小過2申誡，另有2人的懲處正在討論中；中油3次事件有1人被記過，但22日的事故懲處還未出爐；長勤1人被記大過。

民航局長林國顯說，此次調查分別從監理、人員、裝備、環境與組織等5個面向，分析事件成因並提出改善建議，例如加強監理查核、督促桃勤改善內部安全文化、建置空側航機監控系統、人事更迭應同步進行變動管理與風險評估、追究業者責任等。

林國顯說，在人為疏失方面，有的操作員擁有2、30年的工作經驗，卻未按照SOP作業，可見公司管理與內部文化出現漏洞，桃勤將由民航局依《民航法》裁罰30萬元；長勤雖僅發生一次，但因未依規定主動通報，將開罰6萬元。至於中油非《民航法》規範的地勤業者，交通部已請經濟部協助督導改善，並責成桃機公司檢視與中油合約，循合約途徑究責。

(中時 )