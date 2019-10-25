小禎昨低調認了跟李進良結束12年婚姻，雙方已順利完成簽字離婚，事實上兩人分居多年，小禎持續在演藝圈工作，一邊照顧女兒，身為「職業婦女」的生活相當忙碌，他也為工作常當「空中飛人」，然某次小禎在機上做了一項自認很貼心的動作，竟讓向來以客為尊的空服員秒暴怒，雙方差點起口角。

小禎在《二分之一強》節目中分享搭機經驗，表示某次從香港回台灣，同行的友人食量比較大，就在她跟其他朋友睡覺時，點了許多餐點，而小禎不想桌子卡在前面，又因為大胃王友人實在點太多東西，後來她也睡不著了，就留兩張桌子並順手整理起碗盤，好讓其他人的桌子能收起來。

沒想到空服員經過一看，態度整個大變，冷冷地說：「可以麻煩妳等下幫我分開嗎？」，整理碗盤的行為竟踩中了空服員的地雷，但小禎得知這行為其實不OK後，仍覺得無論如何對方不需要這麼兇，於是決定不吐不快，也不客氣回應：「好啊，但妳可以不需要那麼兇吧？！」，表示等她來收時會將碗盤分開，接著酸回去：「但現在妳又沒有要收」。

對此，曾擔任空姐的林奇葳解釋，飛機上收拾餐具的方式是整盤收進餐車，因此假如客人先把碗盤疊好，空服員回收時仍得把東西攤平在餐盤上，她甚至遇過有客人不只把餐盤疊起來，還會自己把東西塞回餐車，苦惱表示若是遇到亂流，這些沒收進餐車收納格裡的東西就會滿天飛，小禎也呼籲，以後在機上吃完東西，還是乖乖把東西照原本的排法放桌上，等空服員來收就好。

(中時電子報)