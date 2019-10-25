Luna發文哀悼雪莉。（圖／翻攝自hermosavidaluna IG）

25歲韓星雪莉本月14日在家輕生身亡，她10年前以f(x)成員出道，2015年退團，雪莉過世後，宋茜曾曬出過去5人合影悼念，今(25日)Luna也發文說：「姊姊因為妳笑了很多次，也哭過很多次，我們真的吵鬧過很多次吧？沒能好好照顧妳，沒能更加愛妳，對不起」，分享對雪莉的懷念。

Luna今發文表示：「親愛的我們成員們，一起度過了10年感恩的人們，我們漂亮的雪莉，我現在才寫出這篇文章。姊姊因為妳笑了很多次，也哭過很多次，我們真的吵鬧過很多次吧？沒能好好照顧妳，沒能更加愛妳，對不起，會祈禱美麗的雪莉在美麗的天上更加耀眼」。

Luna更說：「真的很愛妳，對妳的感謝無法表達，妳是個討人喜歡孩子，也是個成熟的妹妹。我愛妳雪莉，真的非常愛妳」。網友回應：「短短幾行這麼催淚」、「到現在都沒法相信雪莉不在了」、「願她來世久平安，多喜樂！」、「Luna也曾經患過抑鬱症啊，希望大家都能走出來平安快樂的度過一生」。

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(中時電子報)