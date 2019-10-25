翻轉性別刻板印象！台中國際女性影展11／1盛大展開。（盧金足攝）

台中國際女性影展11月1日至30日登場，今年展期長達1個月，並首度於中山73影視藝文空間放映，以「控制」Beyond Control為主題，規畫「焦點影人：喬瑟琳薩博」、「你的國家不是你的國家」、「在＃MeToo之後」、「愛與希望的灰色維度」等8大單元，市府新聞局邀請民眾一起來看電影。

市府新聞局專門委員王玲惠25日出席影展記者會指出，台灣女性影像學會連續4年與台中市影視發展基金會合作，為台中市帶來許多精彩、有意義的影片，市府致力推廣性別平權理念，希望透過電影觀賞將性平觀念落實到市民生活中。

台中市影視發展基金會執行長林盈志說，中山73影視藝文空間為非商業性影院，可讓觀眾接觸過往沒看過的電影，盼民眾觀影時從不同角度思考、理解電影意涵。

影展策展人羅珮嘉強調，台中國際女性影展以電影表達性別平等觀念，規畫8個單元，包括「焦點影人：喬瑟琳薩博」、「你的國家不是你的國家」、「在＃MeToo之後」、「愛與希望的灰色維度」、「酷兒製噪」、「電影正史ㄎㄧㄤ起來」、「原生吶喊」及「台灣競賽獎」等。

開幕片特別安排《倖存的女孩》，記錄年輕諾貝爾和平獎得主娜迪雅．穆拉德向全世界發聲、爭取權益的故事，十分感動，希望大家不要錯過。

台中市影視發展基金會表示，影展內容包括《歐娜的抉擇》關注職場性侵，《同境相憐》紀錄近親性侵驚悚真相，《非自願測試》圍繞著種族、司法與醫療體系，真實呈現性暴力受害者的困境；也放映台灣國際女性影展舉辦的「台灣競賽獎」得獎作品，有金獎《軍犬》、銀獎《泳隊》及《房裡的海》、性別意識特別獎《劉》、評審團特別提及獎《帶媽媽出去玩》和《當一個人》。

(中時 )