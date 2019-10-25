今年台灣棒球勇奪世界盃U12、U18與亞錦賽冠軍、世棒12強賽若能延續冠軍氣勢，即可達成棒壇「大四喜」，為了服務廣大球迷、幫助中華隊集氣，國內媒體組成史上最強的轉播團隊，希望超越6年前棒球經典賽將近500萬球迷一起收看中華隊出賽的紀錄。

中華職棒會長吳志揚表示，今年12強賽中華隊集國內外、職棒與業餘好手於一堂，堪稱最強的團隊、包括醫療、心理、防護等專業人士，加上中職聯盟派出26人後勤支援，包括移動、餐飲、住宿等服務周到，整個中華隊算是「超奧運」的規格。

中華隊組隊方式已是史上最豪華等級，同樣地，國內媒體轉播也不落人後，這次12強賽結合了無線、有線、MOD、OTT平台等，提供球迷透過電視、網路、手機等不同的媒體平台進行收視觀看，不漏掉任何賽事的可能。

被吳志揚形成為「史上最強的中華隊轉播團隊」，不惜花下重本，由於今年的12強賽牽涉東京奧運資格，轉播費用大幅提高，主要轉播單位不願透露數字，只說所費不貲，據了解，轉播權利金至少200萬美元起跳（約6200萬新台幣）。

由於國際棒球賽都會吸引球迷的關注，包括亞運、亞錦賽都能獲得民眾熱烈的迴響與討論度，轉播單位表示，以2013年世棒經典賽曾有出現全國逾1／5、將近500萬人口的收視盛況評估，希望12強賽轉播收視率可以衝得更高。

(中時電子報)