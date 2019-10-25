不少人因在外租屋，而變成外食族。常常想念家常菜的時候，都要等到放假回老家才能品嘗到媽媽親手做的菜。近日，就有網友貼文詢問，大家心中的家常菜是什麼？引來不少網友熱烈回應，結局竟意外證明台灣人很愛吃蛋！

一名網友在PTT中貼文，剛剛看到王剛在教大家做家常菜，讓他好奇大家心中的那道家常菜應該不同吧？並舉例，自己心中第一道浮現的菜餚就是紅蘿蔔炒蛋，因為家中很常出現這道料理。那大家聽到家常菜第一個想的是哪道菜呢？

網友貼文詢問，大家心中的家常菜是什麼？（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光後，引來網友熱烈回復，「有看過總舖師的一定會答：番茄炒蛋」、「番茄炒蛋啊」「竟然沒人推麻婆豆腐」、「古早味菜脯蛋」、「菜脯蛋不能少」、「紅燒獅子頭」、「螞蟻上樹」、「鹹蛋苦瓜超好吃」。

統計眾網友的回應後，發現原來大家心中所想的家常菜前三名是「菜脯蛋、番茄炒蛋和麻婆豆腐」。這三道菜大家一定都在家裡吃到過，每間超市都能買到的食材及簡易的料理方式，絕對是媽媽的愛。出乎意料的是，前三名竟然就有兩樣蛋料理，難怪後來有網友表示，台灣人真的好愛吃蛋啊！

(中時電子報)