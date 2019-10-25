嘉義市長黃敏惠率市府團隊在甲子園拍短片，挺中華隊加進東奧。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉義市傳真）

2019世界12強棒球錦標賽11月5日至7日於台灣開打，是各國前進2020東京奧運的門票賽，嘉義市長黃敏惠參訪日本期間，特別到KAN揚名日本的甲子園球場拍攝短片「東京奧運，我們來了」，號召大家為中華隊加油，挺進東奧。

黃敏惠本月15日至19日率領市府團隊參訪日本，參觀大阪車站及周邊開發、都市計畫與都市更新、高齡化社會之社區照顧與醫療研究等建設，響應「全台縣市首長應援中華隊影片拍攝計畫」，特地到阪神甲子園球場廣場拍攝為中華隊加油的短片。

黃敏惠說明1931年嘉義KANO棒球隊憑藉永不放棄的堅毅精神及勇氣，打進日本甲子園，為台灣棒球運動寫下光輝史頁，她高喊「一球入魂、台灣拚了，東京奧運、我們來了」4句口號，並投出棒球，畫面轉場飛進日本橫濱球場，象徵中華隊挺進東京奧運。

黃敏惠說，棒球被稱為台灣的國球，能讓國人的心團結在一起，嘉義市是台灣棒球的原鄉，各級學校發展4級棒球，市政府也努力爭取職棒味全龍進駐，邀請大家為中華隊加油。

中華隊若拿下世界12強棒球錦標賽冠、亞軍就能挺進2020年東京奧運賽，中華隊與日本、委內瑞拉和波多黎各同在預賽B組，賽程11月5日在台中、桃園開打。

(中時 )