不要小看頑強傷口，「傷場」如戰場！台南一名40歲陳姓男子去年5月摔下鷹架，腳踝骨折，術後療養10個月，傷口遲未癒合，奇美醫學中心傷口照護中心治療發現，陳男傷口細菌不斷分泌「生物薄膜」，猶如一層金鐘罩，阻礙藥物，歷經多次傷口清創，選用抗生物膜敷料，治療2個多月，傷口終癒合，總算回歸職場。

奇美醫學中心傷口照護中心主治醫師葉敬淳表示，奇美醫傷口照護中心去年3月成立，迄今接受他科、診所、外院轉介而來的慢性傷口數約300例，患者多半因傷口長久未癒而就診，事後發現因傷口存在生物薄膜，才會導致傷口難以癒合，在積極清創、抗生物膜敷料治療等處理後，傷口就能癒合。

他呼籲，民眾一旦傷口持續2星期未癒合，就該懷疑出現生物膜，立即到醫院求治。葉敬淳說，生物薄膜為細菌群聚產生的黏性生物膜，主要為幫助細菌抵禦抗生素與抗菌劑的攻擊，也是傷口長久不癒的因素之一。

葉敬淳說，陳男到院時傷口異味重、大量滲出液體，表面有不透明薄膜，薄膜移除後又反覆出現，雖懷疑感染但經細菌培養卻又呈陰性反應，經多次治療，傷口從一天換藥2次，至今平均3到5天換藥一次。

傷口護理師莊玟玲表示，生物薄膜(biofilm)是細菌群聚產生的黏性膜，「猶如金鋼防護罩」，幫助細菌抵禦抗生素與抗菌劑攻擊。其實生物膜日常生活中可見，像是水管、水槽、魚缸等表面的黏性物質或是牙齒上的牙菌斑。

當傷口生物膜產生時，即使生理食鹽水沖洗、優碘消毒、抗生素塗抹也常無能為力；因為生物膜猶如細菌的金鋼罩，提升細菌對抗生素的抗藥性，使抗生素無法攻破防護網，難以根除內部的細菌。

2017年最新的傷口護理雜誌(Journal of wound care)研究指出，慢性傷口上有生物膜的比例，高達78.2％，因阻礙上皮移行與肉芽組織生長不良，導致傷口長久不癒。

(中時 )