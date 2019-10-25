實現大學社會責任（USR），東海大學透過共培活動建構共學社群和實踐知識擴散，並於25日舉辦USR計畫成果展。學生們特別打造一片網美牆，以各種造型的圖卡呈現青銀共創與樂齡樂活等議題，內容十分豐富，吸引了不少人站在網美牆前，拿著圖卡拍照。非常吸睛！
這次成果展的議題「大肚山兒少青跨世代全人培力創能發展計畫」，內容聚焦在文化不利地區的兒少教育，盼透過教育激能和社區展能等方式促進在地教育創新；「誠食夥伴好氣社區計畫」則著重糧食、土地的價值與社會關係等議題。
校方指出，成果展的重頭戲為「青銀共創，樂齡樂活」，以大片網美牆，透過圖卡呈現活動支持、人力支持、健促支持、共餐支持與營運支持系統，參與者能穿上老化體驗裝備、透過玩五子棋等高齡教具的方式，感受青銀差距，也藉由高齡健康產業間的合作、開設實作工作坊等方式，橋接學用落差。
東海大學副校長詹家昌表示，這場活動吸引超過百名教師參加，希望透過交流，促進USR的知識實踐，除了提升共培活動的深度與影響範圍之外，也幫助各大學在推動社會責任上能創造更大社會價值。
(中時 )
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