嘉義市垂楊路交通號誌纜線用微管溝工法施工，切開約四公分寬的小溝渠。（廖素慧攝）

嘉義市垂楊路交通號誌纜線用微管溝工法施工，在小溝渠埋線管。（廖素慧攝）

嘉義市政府交通處整頓道路電纜線，垂楊路沿線15處路口的交通號誌纜線做「微管溝」新工法，嘉義車站前林森西路、中山路及新民路3條道沿線24處路口汰換電線，並整合交通號誌、標誌、路燈共桿，市長黃敏惠說，道路微整型讓嘉義市天際線更美。

黃敏惠表示，共桿計畫、微管溝工法促進城市美學時尚化，市府將於2年內完成其他主要道路的共桿工程，串聯市區重要軸線道路，增進路口安全，讓開車的人更快判讀交通資訊，並讓天際線更美。

交通處交通工程科長賴義龍說，嘉義車站前林森西路、中山路及新民路3條道路（東至吳鳳南路、南至世賢路）沿線共24處路口，有62根桿件汰舊換新，整合交通號誌、標誌、路燈、監視器等設施共桿，以及路口管線地下化，今年7月20日陸續施工，預計10月底前完工，12月底前重鋪AC、畫設綠斑馬等工程。

賴義龍說，交通號誌纜線地下化的新技術「微管溝工法」，優於傳統工法，路面挖開4公分寬、25公分深度的小渠道，有如道路施工的微創手術，且工期短、價格低於傳統工法，1個路口交通號誌線下地，只需1天施工、造價約30萬元，廢土量減少98％。

賴義龍說，垂楊路東自新民路及永和街口、西至民國路口，部分路口電纜線已地下化，尚未地下化的15處路口，正施作微管溝，自本月2日施工，預計2周後完工，是雲嘉地區第1條微管溝工法的示範道路。

(中時 )