天涼好個秋，來日本秋三重泡湯、賞楓、吃和牛！三縣不只可以看到楓葉與伊勢神宮同時入鏡的夢幻美景，還有個必去的賞楓秘境「赤目四十八瀑布」，看金色、橘紅色或艷紅色交錯，造訪三重縣名張市沐浴在大自然美景中，來一趟享受遠離人群的療癒旅程！

赤目溫泉。（東奈良名張Tourism Marketing提供）

赤目四十八瀑布位在瀧川上游，水質清澈、綠樹蓊鬱，除了是日本少見的大量瀑布群外，也是伊賀忍者的起源之地，也曾被選入日本瀑布百選、森林浴百選之一。各種大小不同的瀑布散布在全長約四公里的溪谷之中，來回一趟大約需要3個小時，被稱為「赤目五瀑」的不動瀑布、千手瀑布、布曳瀑布、荷擔瀑布、琵琶瀑布是其中最美的瀑布。

千姿萬種的瀑布一年四季都呈現截然不同的面貌，夏天可以在瀑布下體驗忍者修行；到了楓葉的季節，溪谷放眼望是金色、橘紅色或艷紅色交錯，與綿延的瀑布相映成絕美景色，被稱為一輩子不可錯過的秘境美景之一。

另外，冬天的冰瀑布也非常值得一看！最適合療癒旅途所帶來的疲憊就是泡溫泉了！赤目四十八瀑布的山腳下還有只有日本人才知道的秘湯「赤目溫泉」，這裡的泉質屬於弱放射能溫泉，在日本為數相當稀少珍貴，而且對於緩解痠痛的效果很好，身心放鬆的同時還能夠遠眺赤目溪谷，飽覽楓葉美景悠然地度過美好夜晚。

伊賀牛料理。（東奈良名張Tourism Marketing提供）

日本三大和牛的「松阪牛」產地正是位於三重縣，來到這裡也一定要品嚐最道地最新鮮的松阪牛燒肉！三重縣除了松阪牛之外，還有被饕客稱為『夢幻牛』的『伊賀牛』，因產量極少是只有在當地才能吃到名牌牛，帶有獨特的口感與肉香，甜美豐腴的肉質更讓人感動難忘再三回味。來趟三重縣，秋日美景、大啖美食、溫泉湯宿好滿足！

赤目四十八瀑布。（東奈良名張Tourism Marketing提供）

(中時電子報)