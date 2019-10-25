美國媒體今天報導，美國司法部已對追查川普2016年大選是否勾結俄羅斯的「通俄門案」展開刑事調查。

美國總統川普抱怨，他的競選團隊在2016年總統大選期間遭美國情報與執法機關盯上，司法部長巴爾（William Barr）今年稍早對此展開審查。

然而，民主黨人與一些前執法官員說，巴爾利用司法部追查沒有根據的陰謀論，可能在政治上對共和黨籍的總統川普有利，並將削弱前特別檢察官穆勒（Robert Mueller）的通俄門調查可信度。

紐約時報引述兩名知情人士說法報導，司法部官員已將在巴爾監督下對通俄門展開的行政審查轉為刑事調查。

這讓擔任主要檢察官的康乃狄克州聯邦檢察官杜然（John Durham）有權召集大陪審團、提起刑事告訴，並發出傳票，要求證人作證與索取文件。

巴爾指派杜然率領審查美國情報與執法機構在調查川普競選團隊通俄疑雲時舉止是否得當。

紐時又說，司法部決定啟動刑事調查，代表司法部實質上正對本身進行刑事調查，不過還不清楚司法部在調查什麼罪行，也不清楚何時展開刑事調查。

(中央社)