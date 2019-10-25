小鬼頭來嚇警察囉！桃市龍潭區有幼兒園舉辦萬聖節「成群結鬼來搗蛋」活動，師生150人打扮成可愛造型，到龍潭分局來搞鬼，警察杯杯們也順勢帶著可愛小朋友參觀警察局，寓教於樂宣導，增進學童們相關法律常識。

在配合萬聖節小朋友們精心裝扮，警察杯杯們也脫去平常的嚴肅一起來變裝，與幼童們同樂，展現出和藹溫馨又歡樂的一面，過程中孩童們吵著說「不給糖就搗蛋！」警察杯杯也特別準備了糖果、交通宣導品等發放給孩童們。

警察杯杯熱情接待這群天真活潑的國家未來主人翁，介紹警察各項應勤裝備，其中在參訪警分局時，小朋友們剛開始害怕的不敢靠近，一邊敬禮一邊高呼：「我長大不要做壞事！」藉由本次活動，加強交通安全等宣導工作，參與活動的學生都樂在其中，也學習到很多幼兒園沒接觸的資訊，可以有效獲得各類的犯罪預防知識保護自己，以提升對警察工作的了解與認知。

(中時 )