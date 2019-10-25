南投紅葉國小23位學童免費到泳池玩樂，每個人專心聽教練上課。（陳淑娥攝）

寶成活水健康生活館贈送每個孩子游泳用品。（陳淑娥攝）

許多偏鄉孩子從來沒到過游泳池，想戲水只能往河川或溪邊跑，台中沙鹿區寶成活水健康生活館特地邀請南投仁愛鄉紅葉國小，全校共23位學童25日免費到游泳池玩樂，每個人換上泳衣後超級興奮，對每種設施感到好奇紛紛嘗試，有人直呼超好玩，下次要帶爸媽來！

寶成活水健康生活館董事長趙平正表示，對都市孩子而言，到游泳池是輕而易舉的事，但對偏鄉孩子卻是一個願望，由於紅葉國小學童，只能在山上溪邊或河川戲水，所以特別邀請全校共23位學童到泳池體驗，並進行水上安全救生宣導。

六年級吳佑心表示，一踏進泳池就看見許多設備，有滑水道、泡澡池等，都是山上沒有的，每一樣都很好玩；五年級陳歆開心說，除了免費招待玩水外，還送了毛巾、袋子及泳帽，下次要帶爸爸媽媽一起來玩。

紅葉國小校長張志維指出，山上孩子少有機會接近游泳池，車程得要2小時才能到，這次藉由2天1夜文化輕旅行來這裡，讓孩子學習水上安全知識及泳游，非常感謝業者熱心招待，孩子們更獻唱2首部落之曲深深致謝。

(中時 )