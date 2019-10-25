許多偏鄉孩子從來沒到過游泳池，想戲水只能往河川或溪邊跑，台中沙鹿區寶成活水健康生活館特地邀請南投仁愛鄉紅葉國小，全校共23位學童25日免費到游泳池玩樂，每個人換上泳衣後超級興奮，對每種設施感到好奇紛紛嘗試，有人直呼超好玩，下次要帶爸媽來！
寶成活水健康生活館董事長趙平正表示，對都市孩子而言，到游泳池是輕而易舉的事，但對偏鄉孩子卻是一個願望，由於紅葉國小學童，只能在山上溪邊或河川戲水，所以特別邀請全校共23位學童到泳池體驗，並進行水上安全救生宣導。
六年級吳佑心表示，一踏進泳池就看見許多設備，有滑水道、泡澡池等，都是山上沒有的，每一樣都很好玩；五年級陳歆開心說，除了免費招待玩水外，還送了毛巾、袋子及泳帽，下次要帶爸爸媽媽一起來玩。
紅葉國小校長張志維指出，山上孩子少有機會接近游泳池，車程得要2小時才能到，這次藉由2天1夜文化輕旅行來這裡，讓孩子學習水上安全知識及泳游，非常感謝業者熱心招待，孩子們更獻唱2首部落之曲深深致謝。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。