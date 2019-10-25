未婚31歲邱小姐是健身教練，去年5月發現自己在運動時雙臂用力，陰道竟出血，經檢查，骨盆腔長滿5至10公分的「巨大卵巢畸胎瘤」，醫師指出，好發年紀在25至30歲女性，常被誤以為是經期來，往往延誤就醫、腫瘤長太大、導致不孕；建議婦女有不正常出血，做婦科超音波檢查。

醫師林于翔說，邱小姐骨盆腔長滿卵巢畸胎瘤，傳統開腹手術，傷口約8至10公分，有傷肌肉組織風險，傳統開刀影響腹直肌耐力，影響運動表現，傷口不美觀，採取「3D單一切口微創腫瘤切除手術」，摘除卵巢畸胎瘤，術後傷口不到2公分、不破壞肌肉組織，邱小姐休養1個月後開始健身教學工作，想參加健美比賽。

茂盛醫院婦產科醫師林于翔指出，「卵巢畸胎瘤」佔良性腫瘤的25％，雖多數卵巢畸胎瘤是良性的，仍有1～2％的機率會變成惡性腫瘤，尤其卵巢畸胎瘤會破壞卵巢，有可能提早更年期，甚至影響女性生育能力、導致不孕，一旦發現陰道異常出血，應做婦科超音波檢查，若確診卵巢畸胎瘤，盡早手術切除。

醫師林于翔表示，接受「3D單一切口微創腫瘤切除手術」，年紀最小的是12歲女童，最長為92歲阿嬤，手術需自費。邱小姐術後恢復良好，醫師林于翔送她1套健身衣與1束象徵生命力的向日葵，祝福她早日圓夢完成健美比賽。

(中時 )