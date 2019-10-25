新華社25日報導，中國大陸國家副主席王岐山21日至25日訪問日本，並在會見首相安倍晉三時表示，國家主席習近平「原則同意」應邀明年春天對日本進行國是訪問，並要求日方妥處台灣等敏感議題。

王岐山這次以習近平特使身分，赴東京出席10月22日舉行的德仁天皇即位慶典，並分別會見安倍晉三、副首相兼財務大臣麻生太郎等人。

報導指出，王岐山會見安倍時表示，今年6月，習近平與安倍就推動構建契合新時代要求的中日關係達成一系列重要共識，其中包括「雙方要恪守中日四個政治文件確立的各項原則，穩妥處理好歷史、台灣等問題，確保兩國關係沿著和平、友好、合作的正確軌道持續向前發展」。

他也提到，習近平「原則同意」應邀明年春天對日本進行國是訪問，希望雙方保持密切溝通協調，「積極營造適宜有利的環境和氛圍，確保訪問順利實現並取得圓滿成功」。

報導並引述安倍晉三表示，日方熱切期待習近平明年春天對日本進行國是訪問，「願妥善處理台灣等敏感問題」，與陸方一同加強頂層設計，保持高層交往勢頭，共同努力建設美麗和諧、面向未來和充滿活力的日中關係。

(中時電子報)