防災重於救災、離災避災優於防災，高雄市杉林區公所今年剛獲得高雄市災害防救業務訪評特優獎項，隨即代表高雄市參加行政院108年災害防救業務訪評現地訪視，可見防救災工作相當落實，更透過災害防救工作確保區民的生命財產安全。

杉林區在指揮官劉德旺的領導下，帶領區災害應變中心各編組成員於昨日下午接受由行政院災害防救辦公室馮參議德榮及訪評委員們的災害防救業務訪評現地訪視，訪視內容有收容場所檢視、永齡有機農場及日光小林社區訪視、書面資料的審查、意見交流…等等。

適逢莫拉克十週年，委員們對永齡有機農場協助受災居民當地就業及日光小林社區的重建成果、大武壠文化傳承均留下深刻的印象，也對於杉林區收容所演練的流暢、各項檢核項目書面資料的準備及木梓里榮獲水土保持局自主防災社區銅質認證表示肯定。

此次訪評，高雄市災害防救辦公室為加強災害防救工作之推動及執行，更邀請各區公所列席觀摩，高雄市各區公所派員參加齊聚杉林區，一同精進災害防救各項業務。

杉林區長劉德旺表示，感謝高雄市災防救辦公室的指導，透過本次訪評，可精進杉林區災害防救工作，提升災害防救工作效能，經由相互交換各項災害防救經驗與心得，在整體災害防救能力與災害發生時增加支援的默契，訪評的結果更可作為未來業務策進參考，讓杉林區災害防救工作更完備。

(中時 )