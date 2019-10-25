秋冬旅遊補助，彰化縣政府政府規劃系列精彩的活動，邀請來彰化旅遊體驗。（吳敏菁攝）

彰化縣長王惠美10月24日也領到順澤宮冠軍帽了。（吳敏菁攝）

彰化縣政府配合交通部觀光局9月1日起擴大國旅秋冬遊補助專案，推出一系列活動，更加碼拚出了祕密武器，只要10月30日起參加國旅秋冬遊自由行入住彰化之旅客，每房除了贈送迎賓小點心，還有機會獲贈當紅埔鹽順澤宮冠軍帽一頂兌換券，數量有限，送完為止。

彰化縣政府表示，10至12月彰化縣政府精彩滿檔，像是彰化美食節及歲暮盛典、田尾聖誕嘉年華暨花車大遊行、馬拉松嘉年華、二水跑水節、彰化國際傳統戲曲節、彰化社頭織襪芭樂節、鹿港四季紅冬歡活動，精彩可期。

最特別的是彰化縣政府已邀請勇奪法國尼斯鐵人三項冠軍而讓彰化縣埔鹽鄉順澤宮帽子一夕爆紅的挪威選手伊登(Gustav Iden)11月9日至順澤宮還願參拜，翌日參加報名秒殺，臺灣最夯最熱情的田中馬拉松領跑，親自感受來自彰化的鄉土熱情，歡迎全國民眾一起跟伊登同遊彰化。

針對自由行方案，縣府積極邀請縣內旅宿業者、產業協會參加並提出優惠措施，參與旅宿業計有84家，部分提出住第二晚除補助外另再予折扣或折價、提供免費餐點、贈送精美小禮物等加碼優惠；觀光工廠、休閒農場部分亦有提出入園免費、免費DIY體驗、折價券等優惠；還有住宿即贈經濟部提供之200元夜市抵用券。活動詳情請上網搜尋「彰化秋冬遊」網站。即可取得各種資訊。

彰化縣政府邀請全國鄉親趁秋高氣爽安排出遊，更歡迎大家到彰化縣旅遊住宿，只要手機拍下身分證或健保卡正面，上傳交通部觀光局旅宿網-擴大國旅秋冬遊住宿優惠活動頁面申請，即可使用擴大國旅秋冬遊自由行補助住宿費每房1000元，還有機會獲贈冠軍帽，只到12月底，請大家把握機會。

(中時 )