日本千葉縣紀錄性大雨 兩河川氾濫 16:392019/10/25 中時電子報 黃菁菁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 低氣壓過境日本，東日本籠罩在大雨雲層下。(翻攝自NHK氣象新聞畫面) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 溫帶低氣壓挾猛烈大雨狂掃東日本，千葉縣25日下了破紀錄的豪雨，半天就下了整個月的雨量，25日下午更造成千葉縣市原市內的養老川和流過佐倉市的神崎川氾濫，繼法西、哈吉貝颱風後，恐再度傳出嚴重災情。 養老川的主流和支流各1處25日下午氾濫。高崎川在佐倉市高岡地區河水已淹過堤防，佐倉市已呼籲周邊地區居民避難。 市原市下午針對南總地區發布大雨警戒程度5的「災害發生情報」，呼籲居住在南總地區養老川可能淹水區域內的399戶、893人避難。 (中時電子報) #大雨，河川氾濫 也許您會感興趣 推薦閱讀 週三白天陽光露臉 各地高溫上看28度 08:172019/10/23 生活 低氣壓挾暴風雨侵襲東日本如同颱風來襲 11:532019/10/25 國際 施壓？習近平明年國是訪問日本 將要求處理台灣問題 16:242019/10/25 國際 國際熱門新聞 施壓？習近平明年國是訪問日本 將要求處理台灣問題 - 國際 護士一躍變少將 泰廢妃神秘背景僅他知 - 國際 陳同佳案 傳台港正技術性磋商 細節曝光了 - 國際 根本大型棺材！貨櫃車39命 外媒驚爆：零下25度活活凍死 - 國際 啥？英使才說未證實...環時稱「陸人慘死 英要負責」 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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