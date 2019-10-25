溫帶低氣壓挾猛烈大雨狂掃東日本，千葉縣25日下了破紀錄的豪雨，半天就下了整個月的雨量，25日下午更造成千葉縣市原市內的養老川和流過佐倉市的神崎川氾濫，繼法西、哈吉貝颱風後，恐再度傳出嚴重災情。

養老川的主流和支流各1處25日下午氾濫。高崎川在佐倉市高岡地區河水已淹過堤防，佐倉市已呼籲周邊地區居民避難。

市原市下午針對南總地區發布大雨警戒程度5的「災害發生情報」，呼籲居住在南總地區養老川可能淹水區域內的399戶、893人避難。

(中時電子報)