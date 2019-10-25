（16:55更新內文）港嫌陳同佳來台投案，外傳陳同佳委託理律法律事務所資深合夥人陳長文辯護，行政院長蘇貞昌痛批「魔鬼現形」。國民黨中央委員連勝文今天下午參加「修憲論壇」譏諷，不曉得蘇貞昌是否因為搞政治鬥爭，鬥到連基本人權問題都忘掉，可能已經撒紅眼。

連勝文說，在怎麼爛的人，包括兇手，也有權利可以請律師，他揶揄，當一個人失去理智的時候，大家也要原諒他，畢竟他的各方面修養也不是太好，這點也覺得遺憾。

國民黨中常會日前通過不分區提名辦法，究竟誰列入榜單備受關注，連勝文表示，關於不分區提名，黨中央可以有聰明或愚蠢的做法，寧願相信黨中央都是聰明人，不至於會做太愚蠢的事情。

連勝文接著說，畢竟明年立委選舉，很多民眾對國民黨有很深的期望，所以希望最後出來的不分區名單，可以在最困難的情況下達到皆大歡喜的結果，這是比較好的方向。

國民黨總統參選人韓國瑜是否也具不分區提名權力？連勝文說，韓國瑜是候選人，應該要有，但他離黨中央很遙遠，不知道黨中央怎麼盤算，因為黨中央真的很會算。

(中時 )