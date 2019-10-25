甫落幕的2019年亞洲棒球錦標賽，中華隊勇奪暌違18年的冠軍，並順利搶下明年「東京奧運棒球資格賽」的門票，全國棒協理事長辜仲諒欣喜之餘，大發教練、球員獎金，以資獎勵。

很多球迷看完亞錦賽中華隊打敗日本隊奪下冠軍盃時，若是繼績看下去，一定可以看到閉幕典禮時，全國棒協理事長辜仲諒高興大喊：「18年了！中華民國終於拿到冠軍！」

辜董顯然比球員、教練更開心中華隊奪下冠軍盃，因此龍心大悅，叮嚀全國棒協加發獎金，棒協秘書長林宗成表示，依照理事長加發獎金的指示，目前正在研議中，實際數目尚未確定。

據了解，辜董加發的犒賞獎金十分霸氣，每個教練、球員可望拿到100萬元，比球員可領的國光獎章的60萬元獎金還要多，全隊加起來將近3000萬元之譜。

有人開玩笑，這筆獎金是不是今年中信兄弟總冠軍戰奪冠遺恨，發不出去而拿去發給中華隊。不管如何，這是辜董慰勞中華隊為國爭光的心意。

(中時電子報)