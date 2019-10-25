高雄潘姓男子與女友分手後，竟把兩人過去拍攝的性愛影片、照片上傳至多個成人Line群內，甚至還公布前女友住址、電話、LineID，導致前女友不斷收到陌生男子的騷擾訊息，氣得告上法院。高雄地院依個人資料保護法判潘男1年，得易科罰金36萬元，可上訴。

判決指出，潘男與前女友於2017年8、10月兩度前往汽車旅館尋歡，過程中潘男私自用手機偷錄兩人的性愛畫面。爾後兩人感情生變，潘男認為前女友欺騙他的感情及金錢，2018年分手後，便將偷錄畫面及前女友住址、電話、LineID等個資，公布在「交流」、「18男歡女愛約....」、「老司機一館」、「婷兒審核群」、「海技校友會」等多個群組內。還刻意加註文字「此女離婚很久了，性慾很強」、「她可內射、不用帶套真的」等。

前女友不堪其擾，成天接到陌生男子來電、加Line好友騷擾，經查才發現是前男友所為，氣得告上法院。

法官認為，潘男私自竊錄與前女友之間的性愛畫面，對前女友的隱私侵害非輕，更無視前女友的名譽權，上傳猥褻影像檔案供社會大眾觀覽，造成告訴人精神上之壓力，對善良風俗亦有所傷害，行為有實屬惡劣。考量潘男事後也沒有和前女友和解的誠意，最後依妨害秘密、違反個資法等罪，判潘男應執行1年，如易科罰金需繳交36萬元，全案可上訴。

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(中時 )