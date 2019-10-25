53歲性感女神李麗珍過去以電影《蜜桃成熟時》、《開心鬼》走紅，2008年她和人夫潘源良鬧出不倫戀，去年9月男方卻另娶小17歲女友，李麗珍不願多談，直說：「再提不擔保憂鬱症會不會復發」。最近她被拍到現身香港街頭，身邊多了位男性護花使者，疑是工作人員，李麗珍狂跟對方聊天，直到上車才肯閉嘴。

李麗珍過去曾和林利、錢嘉樂等人傳緋聞，和已婚髮型師馬桂燦、潘源良的不倫戀八卦廣受討論，1996年她和音樂人許願結婚，生下一女，離婚後女兒監護權歸李麗珍。今年5月李麗珍拍攝電視劇復出，被問和潘源良無疾而終的一段情，她表示不想多說，怕憂鬱症會發作，「要向前看，不要往回望」。

據《東網》報導，由於女兒在外地念書，獨自留在香港的李麗珍最近被拍到現身街頭，身邊出現一名男友人幫她提行李，兩人在路口聊天邊等車，期間李麗珍話匣子大開，直到車來後才閉嘴，該男便幫她將行李抬上車，最後道別分頭離開。

(中時電子報)