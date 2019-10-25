台北市長柯文哲25日應邀出席NOW news今日新聞所主辦的修憲論壇，他在發表演說時表示目前有3個原因讓修憲困難，一是目標不明確、二是過關門檻太高，最後則是藍綠、統獨的問題，他強調與其談修憲，不如思考提升政府效能「一個政府連PM2.5都沒辦法處理，還講什麼統獨國家認同？」。

(中時 )