柯文哲：與其談修憲 不如思考提升政府效能 16:512019/10/25 中時 季志翔 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北市長柯文哲25日應邀出席NOW news今日新聞所主辦的修憲論壇。（季志翔攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲25日應邀出席NOW news今日新聞所主辦的修憲論壇，他在發表演說時表示目前有3個原因讓修憲困難，一是目標不明確、二是過關門檻太高，最後則是藍綠、統獨的問題，他強調與其談修憲，不如思考提升政府效能「一個政府連PM2.5都沒辦法處理，還講什麼統獨國家認同？」。 (中時 ) #台北市 #柯文哲 也許您會感興趣 推薦閱讀 台北人出走 前三季外移2.36萬人 04:102019/10/21 財經要聞 冷血政客柯文哲 04:102019/10/21 時論廣場 趴趴走輔選！藍營議員轟柯P無心拚市政 15:052019/10/21 政治 東華扶輪社匯集七分社獻愛心 罕病兒VR體驗樂開懷 15:062019/10/21 生活 全運會》破宜縣5連霸美夢 台北市體操男隊摘金 20:562019/10/21 體育 新聞幕後》白色復仇 柯文哲機關算盡 04:102019/10/22 政治要聞 王世堅怒轟柯文哲黨政不分 做了最壞示範 14:272019/10/22 政治 連勝文轟柯文哲尖酸刻薄 惡毒殘忍 16:542019/10/22 政治 全運會》示範項目藤球 台北市「丟士」大戰奪金 19:072019/10/24 體育 挺柱聖戰助講團成立 藍民代力挺洪秀柱 10:352019/10/25 政治 政治熱門新聞 韓最新民調超神勇 網：快交叉了！ - 政治 一張圖曝韓國瑜網路聲勢 網震驚：這才是真民調！ - 政治 親藍民調出爐 韓支持度嚇死人！ - 政治 沒有韓國瑜的總統民調？羅智強看完喊感動... - 政治 彭文正訪IALS找不到論文 林環牆列5點：鐵證如山 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。