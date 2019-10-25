擬參選嘉義縣立委對戰「小英愛將」陳明文的林國慶，在上台北跑通告時都坐固定的計程車，雙方成為好朋友。林國慶昨天在FB秀出一個紅包，內有數張千元鈔，他透露是該位計程車司機堅持要資助他的競選經費，對方經濟壓力非常大，但十分堅持林國慶一定要收下，讓他感到鼻酸。

自從露出要參選嘉義縣立委對戰陳明文後，林國慶不僅被警方上門查水表兩次，連中秋節在家烤肉也被查水表，兒子也被民進黨部提告。民進黨嘉義縣黨部主委林沐惠，17日到嘉義地檢署舉發嘉義縣山區立委擬參選人林國慶之子當中國大陸政協、國企副總，涉違反《兩岸人民關係條例》，林國慶說，兒子當政協是為台商發聲的義務職，歡迎檢調徹查民進黨高官有多少家人在大陸經商？

林國慶昨在臉書秀出一個紅包，他說「在台北上通告都是坐固定計程車，司機大哥馮先生和我無所不談變成好朋友，他父母都不在了，老婆因特殊疾病國外就醫由女兒照顧，生活 經濟壓力都很大，每天以車為家辛苦工作昨天錄影完一樣的來接我，下車前他拿出一包紅包表示要資助我競選經費，我瞬間感動鼻酸，他都已經生活的這麼辛苦了，我怎麼能收呢？但他堅持要我收，否則他一樣會滙款到政治獻金帳號，我只好接下，並感謝馮大哥。」

林國慶並表示「我知道我的責任加重了，因為很多朋友對我期待，所以我會更加努力爭取每一張選票的，感謝所有關心我支持我的朋友們！感恩！」

(中時電子報)