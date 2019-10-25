連勝文：現今的政府體制是「超級大總統制」 17:162019/10/25 中時 季志翔 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨中央委員連勝文25日應邀出席NOW news今日新聞所主辦的修憲論壇。（季志翔攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨中央委員連勝文25日應邀出席NOW news今日新聞所主辦的修憲論壇，他在發表演說時直指現今的政府體制是「超級大總統制」，總統掌握了80％的行政權力，總統也握有一萬多個政府單位與基金會的職位可以用來填滿、提名與酬庸，對在野黨來說制衡是很困難的。 (中時 ) #國民黨 #中央委員 #連勝文 也許您會感興趣 推薦閱讀 自曝與馬沒往來 連勝文：我相信馬絕對希望韓當選 11:292019/10/21 政治 換連3.0是真的 她秀證據讓寶傑驚呼好大啊！ 09:302019/10/22 政治 傳積極爭取不分區 童惠珍：有無徵召都全力以赴 12:002019/10/22 政治 朱立倫籲：爭取不表態選民 12:442019/10/22 政治 吳敦義何苦害國、害黨、害己 04:102019/10/23 時論廣場 列國民黨不分區立委第2名？吳敦義：不會 18:432019/10/23 政治 獨家》國民黨再開鍘！下周三開除李縉穎、陳杰黨籍 19:492019/10/23 政治 出席造勢活動 吳敦義盼民眾票投國民黨 21:002019/10/24 政治 挺柱聖戰助講團成立 藍民代力挺洪秀柱 10:352019/10/25 政治 國民黨中央助選團今成軍 未納入前立法院長王金平 16:172019/10/25 政治 政治熱門新聞 韓最新民調超神勇 網：快交叉了！ - 政治 一張圖曝韓國瑜網路聲勢 網震驚：這才是真民調！ - 政治 親藍民調出爐 韓支持度嚇死人！ - 政治 沒有韓國瑜的總統民調？羅智強看完喊感動... - 政治 彭文正訪IALS找不到論文 林環牆列5點：鐵證如山 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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