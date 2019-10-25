國民黨中央委員連勝文25日應邀出席NOW news今日新聞所主辦的修憲論壇，他在發表演說時直指現今的政府體制是「超級大總統制」，總統掌握了80％的行政權力，總統也握有一萬多個政府單位與基金會的職位可以用來填滿、提名與酬庸，對在野黨來說制衡是很困難的。

(中時 )