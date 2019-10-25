內政部長徐國勇昨天在立法院內政委員會飆罵《中國時報》記者藍孝威，要他講話「客氣一點」。行政院長蘇貞昌今天在立法院備詢表示，記者採訪是他的權利，提問問題是必要，徐國勇作為部長，不必對媒體發脾氣。

國民黨立委王育敏詢問蘇貞昌：「昨天徐國勇的態度妥不妥當？」蘇貞昌認為，不必如此，記者採訪是他的權利，提問問題是必要，固然有時候是人身攻擊，比如「睜眼說瞎話」這句，但是徐國勇作為部長可以不用發脾氣，對媒體記者不用這樣，兩個都可以評論、檢討。

王育敏又問，是否要徐國勇道歉？蘇貞昌說，道歉倒不必，事情有因有果，整體來說，徐國勇也不是不對，只是部長的身份不宜。

蘇貞昌又說：「記者的挑戰就在於問題的犀利，只是當記者變成評論罵人的時候...」王育敏此時插話：「他也可以不用回答？」蘇貞昌跟著附和表示沒錯，所以他剛才說「不必」。

王育敏接著詢問是否有做到謙卑謙卑再謙卑？媒體也下標你官威滿大的？蘇貞昌坦承每一個人程度不同，他有時候修養也不夠，「媒體給我下標這樣，我也沒去罵它。」

徐國勇對記者發脾氣，蘇貞昌坦言大可不必。（本報系資料照）

(中時 )