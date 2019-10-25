由台灣法學領航協會與世新大學民調研究中心進行的最新民調，有87.2％的民眾贊成繼績執行死刑，對於酒駕加重刑罰的網路聲量調查，有60.6％民眾認為酒駕者應該處以死刑，29％的民眾支持對酒駕者施以鞭刑。

台灣法學領航協會與世新大學民調研究中心進行的這項「民眾對司法議題認知調查」樣本人數總夻1068人，其中男性與女性比例各為49.1及50.9，電話調查依22縣市戶籍人口數進行分層抽樣，主要在了解一般民眾對重要司法議題的看法。

此外，這次的民調除了電話調查，也對議題的網路聲量進行調查，由網路新聞、FB粉絲專頁、論壇（ptt、dcard等）、Youtube等，應用死刑與酒駕等相關關鍵詞採集網路社群中相關文章與留言進行蒐集與分析。

這次調查幾項重要發現包括：87.2％民眾贊成繼續執行死刑、73.0％民眾認為加重刑罰能有效遏止酒後駕車、無論是參審制（70.3％）、陪審制（71.8％）、觀審制（75.0％）均得到超過7成民眾贊成。

網路聲量調查深受矚目的死刑問題，有51.7％民眾表達反對廢死原因是不想浪費稅金、40.6％認為死刑可以彰顯公義，並有7.7％認為死刑有嚇阻作用。在酒駕方面，有71.6％的網路意見認為7月1日的酒駕新制沒有意義，有95.2％意見表達仍然罰太輕，60.6％民眾認為酒駕者應該處以死刑，29％支持鞭刑，6.4支持無期徒刑，3.8％支持終身吊銷駕照，只有0.2％民眾支持社區勞動。

台灣法學領航協會理事長、前法務部長曾勇夫表示，這份民調研究，將提供給司法院、法務部等相關司法機關作為司法改革的參考意見。

(中時 )