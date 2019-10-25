雲林縣長張麗善跟美津濃男排球員合影留念。(黃及人攝)

搶在企業排球15年聯賽開打前1天，雲林縣長張麗善25日親自出席雲林縣政府與美津濃男排冠名合作記者會，更現場直接換上全新球衣，跟美津濃球員歡喜合影，張麗善說：「我們正式跟美津濃『聯婚』，加上明天企排開打，可說喜事連連！」

「我始終相信雲林孩子的潛力，剛落幕的桃園全運會，我們就拿到8金、8銀與10銅的好成績，」張麗善表示，「這次有機會跟美津濃合作，是我們的榮幸。」這是雲林縣政府首次冠名贊助體育球隊，期望可以提供選手更多展現舞台。

雲林縣本來就是排球選手的「搖籃」，包含建國國中、大成商工、麥寮高中等校都是排球名校，張麗善強調，雲林縣政府接下來會更努力銜接國內排球四級聯賽，從國小、國中、高中到大專，「況且我們還有北港馬祖盃當作基礎。」

張麗善也透露一個好消息，那就是明年亞洲盃女排賽將在雲林縣舉辦，屆時希望球迷能夠到場替中華隊加油，至於企排15年聯賽，也在上半季12月7、8日，把賽程安排在國立雲林科技大學體育館開打，讓雲林鄉親率先感受排球熱力。

美津濃總經理周宏津則是表達自己興奮又緊張的複雜心情，「因為我真的很開心，看到我的家鄉願意贊助美津濃男排，但我知道美津濃從未在企排擊敗台電奪冠，我回去之後必定跟球隊好好研究對策，努力達成一定有好成績的約定。」

(中時電子報)