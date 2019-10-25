來自瑞士與日本的藝術家威莉蔓和新井麻弓「禮物交換練習 邀請4：台灣」展覽，即日起至明年2月9日止於總爺藝文中心紅磚工藝館展出。（劉秀芬攝）

來自瑞士與日本的藝術家威莉蔓（右二）和新井麻弓「禮物交換練習 邀請4：台灣」展覽，即日起至明年2月9日止於總爺藝文中心紅磚工藝館展出。（劉秀芬攝）

來自瑞士與日本的藝術家威莉蔓．麗娜（Nina Willimann）和新井麻弓雙人組合，今年8月應邀至台南總爺藝文中心駐村，以樟樹為題材，透過太魯閣語、中、英、日等4種語言，探討歷史、領土、種族及台灣殖民歷史，推出「禮物交換練習」展覽，邀民眾從她們的觀點一起探究殖民時期的歷史。

「禮物交換練習 邀請4：台灣」展覽即日起至明年2月9日止於總爺藝文中心紅磚工藝館展出，本次共展出8件作品，是延續兩人前2年的研究成果。

瑞士籍表演藝術家威莉蔓及日籍視覺藝術家新井兩人2015年於香港開始合作藝術創作至今，2017年她們首次來台即扎根花蓮太魯閣，與太魯閣族接待家庭共同探討原住民土地被侵略的歷史過程。

身為曾是殖民者的日本人及歐洲人後裔，她們坦然面對台灣這段複雜的殖民史，著手調查各項史料、地圖、民族誌文本、照片及電影膠捲等。

在史料調查過程中，她們得知台灣樟腦日治時出口占全球總產量90％，為當時日本政府主要收入來源，賽璐珞是樟腦與硝化纖維所製成的新材料，當時西方社會的這項重要發明，促進當時美國電影工業蓬勃發展，因而被她們製作成影像。

展場大廳首先呈現的創作，是她們與語言不通的太魯閣接待家庭溝通時使用的塗鴨地圖，以及一本由外國旅客（英語）、被強權殖民的原住民（太魯閣語）、侵入原住民領土的漢人（中文）以及殖民時期掌權者（日語）等4種語言所寫就，探討土地主、客關係的手冊。

第二展廳所呈現的，則是史料地圖與樟腦議題相關的5組影音創作。另有由賽璐珞所製成的玩偶影像、早期客家人提煉樟腦時所唱的「焗腦歌」、樟腦砂排列而成的圖像、「與太魯閣族人生活密不可分的獵槍及木矛」影音作品等。

(中時 )