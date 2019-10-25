2019年臺北創意節AD：NEXT【未來創意】論壇昨(10/24)日登場，特別邀請中國時報社長王丰、中華文創發展協會理事長黃肇松、台北市廣告代理公會理事長鄧博文等出席致詞，上午場論壇在滾石集團董事長段鍾沂的引言下，揭開序幕。

臺北創意節論壇嘉賓致詞，由左至右中國時報社長王丰、中華文創發展協會理事長黃肇松、台北市廣告代理公會理事長鄧博文

上午論壇由台南市美術館董事長黃光男、陽獅集團亞大區董事長合夥人暨北區首席執行官林真、埃森哲互動中國董事總經理張帆、PwC普華永道數位化體驗中心大中華區主管合夥人葉慈平等四位資深實務界專家進行專題演講，剖析新科技時代下，文創產業面臨的轉機及挑戰。

中國時報社長王丰表示，數位經濟平台已經成為新穎的營運模式，儘管科技與經濟演化變遷將全球推進5G時代，不過，不管處於哪個世代，創意依然是國家與產業未來發展、變革的活力。

中華文創發展協會理事長黃肇松則指出，台灣擁有深厚的文化底蘊，衣食住行都能發展出創意，例如醬油、豆腐、豆漿等民生消費品，加入文化元素與創意，也能提升到精品類層次。

科技時代來臨，台北市廣告公會理事長鄧博文認為，科技解放了創意，但是科技要結合創意方能帶來的能量，且必須以文化做為底蘊，才能如同太陽光，永不止息。

臺北創意節總顧問 滾石集團董事長段鍾沂

臺北創意節總顧問滾石集團董事長段鍾沂為論壇引言時,特別說明今年未來創意論壇的想法,未來一定無法掌握,尤其在現在科技飛速成長的當下;但希望今年的創意論壇,能帶給大家不同的啟發,所以以經營面向、數位創新及轉型、文創面向, 各產業以不同角度來探討如何預見【未來創意】。

擔任歷史博物館館長期間，黃光男靠創意就能為博物館帶來年營業額新台幣1.2億元的成績，他認為，創意不能落後，放眼全球，美國、英國、法國、澳大利亞、日本、韓國、新加坡等等國家，都正積極推展文創產業，包括法令制定、教育訓練、促進輸出等等，台灣也應該積極迎頭趕上。尤其文創產業實務的推廣，在於人、事、物結合的效能，包括政府財力支持、法規完善與否、人才培育等均要能夠到位，才能有助於文創產業的未來發展。

台南市美術館董事長黃光男

數位行銷盛行之下，資料庫分析已是必然趨勢，林真指出，大數據對於數位行銷具有加分效果，因為受眾輪廓更為清晰，可以了解對話的族群特性，以何種方式溝通最簡潔有效，這些對於創意有很大助益。所以，科技是創意的翅膀，尤其創意必須面對諸多挑戰，要為商業行為、客戶群等各層面負責，此時有賴於技術支持創意的產生，可以改變商業的本質。因此，數位轉型中，產生創意解決方案已跟過去有所不同，所受到的衝擊及影響更多，如何用知識庫去支援創意，尤為重要。

陽獅集團亞大區董事長合夥人暨北區首席執行官林真

人工智慧時代來臨，對於各行各業帶來許多突破性發展，張帆指出，人工智能將釋放巨大潛能，包括經濟、零售、人工、金融、客服等層面，目前許多企業已經人工智能納入未來發展考量。不過，人工智能轉換過程中，要加強監控機制，不能只看科技的進步，而忽略風險。此外，人工智能時代，數位行銷轉型必須掌握穩健的基礎、優化消費者體驗及智能增長等三大重點，尤其企業必須高度重視人工智能，也要由專業的團隊學習及掌握人工智能，至關重要。

埃森哲互動中國董事總經理張帆

面對數位時代，廣告代理商挑戰不小，PwC普華永道數位化體驗中心大中華區主管合夥人葉慈平指出，數位廣告最大挑戰與競爭對手是各消費者大數據驅動的精準行銷平台，包括谷歌、臉書、阿里巴巴。代理商想要突破困境，有6項建議，包括看準方向，視能力與資源選擇發展賽道，全力投入；進行整合重組、精簡結構因應市場改變；收購合併、補強能力；訂定清晰的數位化轉型標；投入資源，培訓員工；重新制定獎勵制度，激勵與留住員工。

PwC普華永道數位化體驗中心大中華區主管合夥人葉慈平

AD：NEXT未來創意論壇現場匯集數百位創意行銷產業界及學界人士，接受了論壇講師們所提出的新科技時代數位行銷洗禮，講師們針對數位時代來臨，在文化、消費者體驗、行銷平台、人工智能應用等多方面的剖析，並強調創意在科技之上應扮演賦予能量的關鍵。

臺北創意節匯集數百位創意行銷產業界及學界人士

人工智能、大數據、雲計算等技術純熟，數位行銷風貌正在改變，專家認為，新科技有助於創意軟實力的體現，不過也要著重智慧財產權、隱私權等相關法規，以及強化人才的培育，才能有助於文創產業的未來發展。

(中時電子報)