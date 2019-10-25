南韓政府今天表示，已接獲北韓通知，希望討論南韓所建金剛山（Mount Kumgang）度假村的設施重建事宜。北韓境內的金剛山是兩韓合作的重要象徵。

金剛山度假村的使用率不高，北韓國營媒體23日報導，南韓興建的這些設施「落後」且「破舊」，必須拆除並以現代化方式重建。這是兩韓關係不斷惡化的最新跡象。

南韓統一部表示，北韓今天早上對統一部發出通知，盼能透過文書往來以商討此事。

統一部發表聲明說，南韓政府將與相關單位磋商，然後以符合「保護我們人民財產權」的方式做出回應。

韓聯社今天報導，統一部長金煉鐵（Kim Yeon-chul）告訴國會議員尹相炫（Yoon Sang-hyun），統一部並不認為，這項通知是將南韓排除在外，因為金正恩曾表示，在金剛山度假村妥善改建後，歡迎南韓人民一遊。

尹相炫則在簡報中指出，金煉鐵表示，南韓政府正與現代峨山（Hyundai Asan）等公司磋商，以決定如何回應北韓。

(中央社)