高市一間小吃店在臉書PO徵人啟事，註明「限女性」，違反藉業服務法挨罰，勞工局考量小本生意，減裁為罰10萬元。不過，高市勞工局長王秋冬不解中央堅持靠重罰才能改善就業岐視謬論，呼籲中央勞動部苦民所苦，不能總是「民怨地方扛」，設法修改不合理法令。

王秋冬指出，這家位在新興區小吃店徵人啟事特別註明僅限女性，勞工局雖然認定違法，但考量小本生意本就不易，只因法律認識有限不慎觸法，該店營業規模小、人數也不到5人，特別引援相關減罰機制轉請委員會量酌，多位委員均認為「其情可憫」而減輕裁罰。

王秋冬認為，此例僅仍「救急」，並非治本之道，也特別行文勞動部，得到的回應竟是數年前才從裁罰「低消」3000元爆漲百倍到最少30萬元，並認為重罰才能改變就業市場性別歧視，完全無視裁罰目的與手段須符合比例，儼然是「大炮打小鳥」，質疑殺雞用牛刀，有違反比例原則之嫌。

王秋冬指出，《就服法》第5條與相關罰則有不合理之處，本意該針對大企業，希望用人不要有性別之別，但企業有人資，被罰的可能性低；罰到多是不懂法律、校長兼敲鐘的小店家，此款「教訓」失去意義。

王秋冬建議，勞動部「莫忘世上苦人多」，應考量受罰者並無所得利益情形下，如何讓裁罰得到效果，使民眾不再犯才是努力方向，也盼中央主管機關重視現行法規合理性，適當修正罰鍰金額或初犯改善期等方式，讓地方主管機關有行政指導空間，民眾應會樂意配合。

(中時 )