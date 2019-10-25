台南安南民宅起火 翁死媳重傷 16:522019/10/25 中時 程炳璋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 安南區民宅火警，警消人員將重傷的媳婦救出送醫。（翻攝照片／程炳璋台南傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台南市安南區安中路一段一棟公寓大樓25日下午發生火警，一對翁媳在二樓逃生不及，消防人員救出時翁死媳重傷，看護則剛好外出不在，警消將邵姓老翁抬出，李姓媳婦送醫急救，正釐清火警起因。 (中時 ) #重傷 #火警 #安南區 #台南市 #警消 也許您會感興趣 推薦閱讀 鶯歌4樓透天厝火警奪3命 警消研判這點是關鍵 11:282019/10/21 社會 韓遭蛋襲 黃偉哲稱勿與政治混談 謝龍介這樣說 12:012019/10/21 政治 婦訪友跌3米深大圳 見警嚎啕大哭 17:232019/10/22 社會 台南市勞工局這樣做 勞資關係更進一步 17:192019/10/22 生活 台南市巨人盃全國少棒錦標賽即日起熱血開打 18:522019/10/22 生活 亮麗晴空奏效 南市端進階版 01:172019/10/23 地方新聞 左營旅館失火 2越籍失聯移工現形 10:232019/10/23 社會 照服人力供不應求 台南市找機構、學校協助實習培訓 17:092019/10/24 生活 貧男車禍頭破血流沒錢醫 警消、社工合力救回一命 18:442019/10/24 社會 警消特考典試委員涉瀆職 考選部成立調查小組 14:372019/10/25 政治 社會熱門新聞 網酸「胸比臉大」 正妹騎士現身嗆爆 - 社會 賺200元罰10萬 白牌車載客中埋伏 - 社會 渣男被甩竟公布女友房事：性慾強、可內射 - 社會 花蓮一死一傷命案！死者竟是牠 - 社會 求歡遭拒！13歲男殺11歲女棄屍 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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