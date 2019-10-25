高雄亞洲新灣區明（26）日有場別開生面的「萬聖趴」！嘉信22號遊艇碼頭舉辦「暮光島-萬靈夜襲萬聖節遊艇碼頭派對 」，預估將出現上千「群魔亂舞」派對人潮，找來DJ群9小時不間斷狂轟猛炸，大型裝置藝術品現場布置幽靈船舞台，多位人體藝術表演串場，喪屍體感互動遊戲機展示，還有酒水暢飲時段等活動，要嗨翻一整夜。

主辦方為多次名列全球10大遊艇製造商的嘉信遊艇，現場多達8艘豪華遊艇派對包廂，價值將近4億元台幣，其中包括獲得2019年度遊艇獎的維多利亞76號，平均1人費用不到2000元，內含餐食及酒水，剛推出就造成熱烈搶購。

場內活動豐富，主舞台架設在破億的頂級遊艇上，使用大型裝置藝術，打造幽靈主舞台船，多位人氣youtuber、人體藝術表演串場、喪屍體感互動遊戲、5小時的無限暢飲時段和萬聖節扮裝大賽，獎金獎品豐富等你來拿，另外與國際直線競速賽結合車手之夜，許多國際名人車手都將到場與民眾同歡。

活動地點：高雄嘉信22號遊艇碼頭（高雄市前鎮區成功二路39-2號）、官網資訊：https：／／www.facebook.com／twilightland22／

購票頁面：https：／／pier22.kktix.cc／events／twilightland

活動時間當天下午4點起至凌晨1點，預售票600元、現場票800元 ; 另有包廂座位區及遊艇包廂販售。

(中時 )