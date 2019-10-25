一名男子在臉書自爆，日前與女網友一時天雷勾動地火，直奔某摩鐵激戰，做到一半聽到隔壁傳來奇怪聲響，疑似先聽到越南話，接著就變成激烈踹牆聲，原本以為只是隔壁愛愛太激烈，沒想到回家後竟發生怪事。

原PO在臉書《靈異公社》發文指出，今年5月時約一名女網友見面，飯後兩人直奔高雄某汽車旅館，一進門就感覺不太舒服，雖然說不出哪裡怪，但就是覺得特別陰森，當時他自我安慰，汽車旅館都是這樣，應該就是所謂的浪漫情調吧。不料與對方愛撫過程中，突然聽到隔牆有人在講越南話，他還開玩笑跟著學，結果下一秒竟換成猛烈踹牆聲，他當時沒有多想，覺得可能只是啪啪啪的聲音。

原PO說，事後被朋友看到摩鐵優惠券時才知道，原來那裏曾發生過凶殺案，他當場嚇傻，隔天就開始渾身不對勁、感冒發燒，直到被父親帶去廟裡收驚才大病痊癒，宮廟師父說，因為他當時學講越南話得罪了那個靈，所以被懲罰。

事後，友人將兇案新聞傳給他，他才發現，原來命案地點就在他當時開房的隔壁，而且就是床後的那道牆。PO文一出嚇壞其他網友，紛紛回應，「怕怕」、「威力很強欸」、「難怪小姐要給你優惠券」、「大概是好兄弟覺得你飽暖思淫慾，想給你小小的教訓」。

(中時電子報)