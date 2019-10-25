乘著九降風，鹿港特色玩不完，桂花巷藝術村，至今已開放至第15屆，鎮長許志宏特別引薦駐村11位藝術家及藝術團體，以藝術發光發熱，吸引遊客近距離地參與藝術創作及體驗。

鹿港日式宿舍群自民國99年整修之後，蛻變為桂花巷藝術村，至今已開放至第15屆

，駐村藝術家越來越多元。

特色說不完，這次駐村有90後的年輕油畫家黃俊傑，近年分別獲得磺溪美展、臺銀卓越獎、2019奇美藝術獎等殊榮，還有中興大學中文系博士候選人施承佑，曾以書法獲得全國美展金牌獎、大墩獎等。

還有風趣的獅頭製作施竣雄常把遊客逗得哈哈大笑，以及書法造詣深厚的吳肇勳、鹿港最年輕的粧佛藝師陳宗蔚、皮雕施敦仁、巧手打造葫蘆雕的詹明娟、綜合木雕、傢飾彩繪、纏花、金屬工藝等作品的彰化縣文化創意協會等，在藝術領域中都各有所長。

新進的駐村藝術家中，來自埔鹽的沈巧玲將一點都不商業的農村產品加以設計，碰撞出不一樣的火花。「樑露工房」有4位成員，於傳統榫接工法，從傢具到木建築的陳俊位、專長植物染的潘瓊慧、鹿港在地專業導遊陳建彰、鹿港媳婦ChiuChiu手繪邱怡瑄等，讓手作成為日常。

還有來自北京的李峰，畢業於廣西藝術學院雕塑系，參加過不少國際藝術展，這年駐村計畫擬定為「鹿鹿之港」，希望用鹿的元素構造童話鹿港及設計鹿港。

許志宏鎮長表示，桂花巷藝術村是鹿港熱門的人氣景點，寄望從鹿港的歷史文化出發，與在地風俗結合的鹿文化，讓藝術與社會進行創造性對話，達到跨文化交流的目標。

(中時 )